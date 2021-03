Google investeert 25 miljoen euro in het nieuw opgezette European Media and Information Fund. Dat is opgezet om fake news op sociale media en het internet tegen te gaan.

Google wil met de investering, die het bedrijf woensdag zelf bekendmaakte, het beeld omdraaien dat techbedrijven te weinig doen om de verspreiding van fake news te stoppen.

De coronapandemie en de Amerikaanse verkiezingen van vorig jaar hebben een enorme piek in misinformatie teweeggebracht op het internet. Hier en daar wordt gezegd dat sociale media niet voortvarend genoeg op deze ontwikkeling reageren, terwijl toezichthouders al lieten weten dat ze de harde middelen niet schuwen voor de aanpak hiervan.

Het Europese fonds wil onderzoekers, factcheckers, ngo's en andere relevante bronnen bij elkaar brengen om te helpen fake news te bannen. "Nu we de onzekerheid en uitdagingen van vorig jaar nog volop aan het verwerken zijn, is het meer dan ooit belangrijk dat mensen toegang hebben tot de juiste informatie, en feiten van fictie kunnen onderscheiden", zegt Matt Brittin, die de divisies van Google in Europa, het Midden-Oosten en Afrika leidt, in een blogpost.

Het fonds blijft de komende vijf jaar actief. Het European Digital Media Observatory, een project van de Europese Commissie met factcheckers en onderzoekers, selecteert de projecten.