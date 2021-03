De online omzet van winkels is in februari 104 procent gestegen tegenover dezelfde maand vorig jaar, zowel bij pure webwinkels als winkels die een fysiek en digitaal verkoopskanaal hebben. Bij die laatste groep bedroeg de online omzetgroei zelfs 162 procent, blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

In totaal ging de omzet van de detailhandel 3 procent lager. Winkels die geen voeding verkopen verloren 30 procent, levensmiddelenwinkels boekten bijna 9 procent meer omzet.

In de non-foodsector was de omzetdaling het grootst bij de kledingwinkels en winkels die schoenen en leder aan de man brengen. Door de coronamaatregelen moesten die nog de hele maand februari gesloten blijven en was online verkoop of click & collect, waarbij mensen alles online bestellen en het later komen afhalen, de enige manier om omzet te halen.

Drogisterijen, die als essentieel worden beschouwd en dus niet moesten sluiten, boekten als enige in de non-foodsector extra omzet.

Supermarkten verkochten meer

Supermarkten verkochten dan weer 9,4 procent meer in februari, terwijl speciaalzaken er 3,8 procent bij deden. In totaal ging de omzet van de levensmiddelensector 8,7 procent omhoog.

Maar beide categorieën deden het vooral goed online. De verkoop via het internet groeide met 104 procent. Voor pure webwinkels betekende dat een omzetgroei van 65,1 procent, winkels voor wie de internetverkoop voor corona een nevenbezigheid was verkochten 162,1 procent meer online.