Havenbedrijf Rotterdam verwacht geen extreem grote toeloop van zeeschepen nu het Suezkanaal weer opengesteld is, meldt het bedrijf dinsdag in een update. Zestig schepen worden binnenkort in de haven van Rotterdam verwacht, waarvan er inmiddels zeven daadwerkelijk onderweg zijn.

Het aantal vaartuigen dat al onderweg is, komt volgens Havenbedrijf Rotterdam overeen met het gemiddelde aantal schepen dat dagelijks via het Suezkanaal de haven bereikt. In totaal verwelkomt de Rotterdamse haven gemiddeld tachtig zeeschepen per dag.

Er worden 56 containerschepen in Rotterdam verwacht. Daarnaast zijn drie tankers onderweg en is een autotransportschip in aantocht.

Doordat de schepen die voor het Suezkanaal voor anker moesten nu in kleine groepjes en met tussenpozen van twaalf tot vijftien uur de overtocht zullen maken, rekent het havenbedrijf in eerste instantie niet op een extreem grote toeloop van vaartuigen.

Tegelijkertijd waarschuwt het bedrijf dat op termijn vertraging in de afhandeling onvermijdelijk is.

Havenbedrijf Rotterdam wijst daarbij niet alleen op de beschikbaarheid van kademuren en kranen, maar benadrukt ook dat maar een beperkt aantal bootjes de zeeschepen kan assisteren bij het aanleggen.

"Met de verwachte toevloed van schepen na de openstelling van het Suezkanaal betekent dit dat vertragingen in de afhandeling van scheepsbezoeken in havens onvermijdelijk zijn, dus ook in de haven van Rotterdam", aldus het havenbedrijf.