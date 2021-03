De uitrol van de gezamenlijke geldautomaten van de grootbanken ABN AMRO, ING en Rabobank loopt als gevolg van de coronacrisis bijna een jaar vertraging op. In de oorspronkelijke planning hadden alle geldautomaten van de banken eind 2020 door de gele Geldmaten vervangen moeten zijn. Als het goed is, wordt dat nu voor het eind van dit jaar, laat een woordvoerder van Geldmaat desgevraagd aan NU.nl weten.

Het is niet voor het eerst dat de plaatsing van de automaten vertraging oploopt. Dat gebeurde tijdens de eerste coronagolf ook. "Afgelopen zomer hoopten we het tempo weer op te pakken en de achterstand in te lopen. De opleving van het virus zorgt voor een terugslag", aldus de woordvoerder.

Toch zullen veel mensen wel vertrouwd zijn geraakt met de opvallende gele automaten in het straatbeeld. "Inmiddels zijn er zo'n 3.250 geplaatst", zegt de Geldmaat-woordvoerder. Dat is bijna 65 procent van de geplande 5.200 Geldmaten.

Als gevolg van de coronacrisis is de planning van de installatie van de apparaten complexer geworden. "We moeten rekening houden met de maatregelen, waardoor werkzaamheden niet gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd", licht de woordvoerder toe. "De planning is door de coronacrisis nu al een jaar ontregeld."

Zoektocht naar geschikte locaties kost tijd

Behalve de pandemie speelt ook het vinden van geschikte locaties Geldmaat parten. "Verhuurders of winkeleigenaren moeten er wel mee instemmen", legt de woordvoerder uit. Maar vanwege de angst voor een plofkraak wil niet iedereen een geldautomaat in de buurt hebben. "We plaatsen ook geen Geldmaten meer bij winkelgebieden met bovenbewoning."

Als gevolg van plofkraken hebben banken eerder veel automaten gesloten. Een deel daarvan zal niet meer gebruikt worden, maar wordt vervangen door een Geldmaat in de buurt.

Geldstortautomaten gaan ook weer open

Geldmaat en de banken hebben vanwege de plofkraken en op advies van de politie begin dit jaar alle geldstortautomaten gesloten. Vanaf woensdag gaan die weer open. In eerste instantie gaat het om 250 stuks, daarna komen er elke week 10 tot 15 automaten bij.

Volgens Geldmaat is samen met de banken "een structurele oplossing voor het veilig verpakt afstorten van contant geld in een sealbagautomaat" uitgewerkt. Ondernemers worden daar door hun bank over geïnformeerd.