Tata Steel Nederland wil in 2030 op jaarbasis 5 megaton CO2 besparen, staat in een dinsdag vrijgegeven document van het bedrijf. Dat staat gelijk aan 40 procent van de huidige uitstoot. Demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat Bas van 't Wout is blij met de plannen en spreekt van "een belangrijke bijdrage aan het klimaatakkoord".

In het klimaatakkoord van het kabinet is afgesproken dat de industrie in 2030 de uitstoot met 14,3 megaton heeft gereduceerd ten opzichte van 1990. De elektriciteitssector staat voor een opgave van 20,2 megaton. Tata Steel valt onder beide sectoren. Als het bedrijf zijn plannen realiseert, dan neemt het bijna 15 procent van de door die sectoren geplande besparingen voor zijn rekening.

Een van de manieren waarop Tata Steel de CO2-reductie wil realiseren, is het afvangen van de uitstoot bij de productielocatie in IJmuiden. De CO2 die wordt afgevangen, moet 15 kilometer uit zee in lege gasvelden worden opgeslagen. Ook wil Tata Steel inzetten op waterstoftechnologie. Zo moeten restgassen uit het productieproces worden omgezet in waterstof en wil het bedrijf een aansluiting op het nog te realiseren waterstofnet.

Tata Steel erkent dat de realisatie van de plannen afhankelijk is van vergunningen en financiering. Ook moet het moederbedrijf zich nog over de plannen uitspreken. Een woordvoerder zegt dat alleen het vergunningenproces al "jaren" in beslag kan nemen. Pas daarna kan Tata Steel het subsidietraject in.

Zo mikt het bedrijf onder andere op een bijdrage van het Rijk via subsidies voor het stimuleren van een duurzame energieproductie en de klimaattransitie. Daarnaast kan het bedrijf de hulp van externe financiers inschakelen.