In Nederland zijn vorig jaar 446 elektrisch op te laden bussen geregistreerd, het grootste aantal van Europa. Ook elders binnen de EU zijn dergelijke bussen in trek, vooral in Duitsland en Polen, zo meldt de Europese branchevereniging ACEA dinsdag.

Met het genoemde aantal van 446 elektrisch op te laden bussen geregistreerd neemt ons land ruim een kwart van de in 2020 in Europa verkochte elektrische bussen voor zijn rekening. De Europese verkoop nam vorig jaar met 18,4 procent toe tot 1.714 exemplaren op kenteken. Dat is goed voor een aandeel van 6,1 procent in het totale aantal registraties van bussen.

ACEA rekent naast volledig elektrische bussen ook exemplaren met een plug-inhybride aandrijving en waterstofbussen tot de zogeheten elektrisch op te laden bussen.

Doordat de laatste twee varianten mondjesmaat verkocht worden, betekent dat het gros van de elektrisch op te laden bussen van het volledig elektrische soort is. Het Nederlandse bedrijf VDL Groep heeft in Europa wat elektrische bussen betreft een marktaandeel van 20 procent.

Hoewel de verkoop van bussen met een dieselmotor in veel landen weliswaar flink onderuitging, heeft de traditionele vorm van aandrijving met 72,9 procent nog altijd het grootste aandeel in de verkoop. Daarnaast waren hybride bussen goed voor 9,5 procent van alle nieuwe bussen in de EU. Verder reed ruim 11 procent op "alternatieve brandstoffen", wat vooral neerkomt op bussen die op aardgas rijden.