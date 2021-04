Wie nog een setje tuinmeubelen wil aanschaffen voor de warme zomerdagen, wacht het best niet te lang meer. Door houtschaarste op de Europese markt gaan de houtprijzen 20 tot 30 procent omhoog. En dat zullen meubelverkopers naar alle waarschijnlijkheid doorrekenen aan hun klanten.

Er zijn een aantal redenen voor die forse prijsstijging. De coronacrisis speelt daar een grote rol in. Door de lockdowns wereldwijd moesten veel Aziatische en Australische houtbedrijven hun productie afbouwen, waardoor die drie landen nu hun hout vooral uit Europa halen. Dat zegt Tuinbranche Nederland, de vereniging van alle Nederlandse tuinwinkels en leveranciers, tegen NU.nl.

Komt daarbij dat de VS vorig jaar invoertarieven van 24 procent legde op hout uit buurland Canada. Die beslissing maakt deel uit van een handelsdispuut over oneerlijke subsidies dat zijn grondslag heeft in 1982.

Daardoor halen alle Amerikaanse bedrijven hun hout ook in Europa. Houtbedrijven en boseigenaars profiteren daarvan, want er wordt grof geld betaald voor dat hout, maar bij fabrikanten van houtproducten zorgt dat voor aanbodproblemen, ook in Nederland.

Ook containertekort heeft invloed op houtprijs

En daarbovenop is er nog eens een tekort aan containers voor export van buitenlands hout naar ons land. In het begin van de coronacrisis werden veel havens gesloten en een hoop containers aan de kant gezet omdat de wereldhandel plots stilviel.

Maar die kwam sneller dan verwacht opnieuw op gang en de havens en containerleveranciers konden de plots sterk gestegen vraag niet meteen volgen. Daardoor is er nu nog steeds een grote achterstand. "En net toen we dachten dat we in een herstelfase zouden terechtkomen, liep het containerschip Ever Given vast in het Suezkanaal. Dat heeft de achterstand alleen maar vergroot."

Dat schip kwam op dinsdag 23 maart overdwars te liggen in het Suezkanaal en blokkeerde daarmee een van de belangrijkste vaarroutes tussen Azië en de rest van de wereld. De schade wordt voorlopig geraamd op 1 miljard dollar of 850 miljoen euro.

Volgens Tuinbranche Nederland lopen de prijzen voor een container ondertussen op tot vijf keer de normale prijs. "En dat zullen verkopers van meubelen doorrekenen aan hun klanten", klinkt het.

'Consument zal het wel betalen'

Al ziet de woordvoerder geen probleem voor de verkoop van tuincentra. "De consument zal het wel betalen. Die wil het tenslotte gezellig maken in zijn tuin nu hij niet op reis kan door de coronapandemie. En dan heeft hij weinig andere keuze dan meer betalen."

De houtvereniging VVNH waarschuwde eerder al voor logistieke problemen. De organisatie ziet de prijzen van plaatmaterialen stijgen met 60 procent en mogelijk meer als de krapte nog lang aanhoudt. Naaldhout is gemiddeld 50 procent duurder dan vorig jaar volgens de VVNH.