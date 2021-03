Brabantia, het Nederlandse merk van de pedaalemmers, wasmanden, strijkplanken en droogrekken, heeft vorig jaar bijna 14 procent meer omzet geboekt dan in 2019. In 2020 kwam de omzet uit op 143 miljoen euro, zo blijkt uit dinsdag gepresenteerde cijfers.

Brabantia had vooral de wind in de zeilen vanwege de online verkoop. Het thuiswinkelen was vorig jaar goed voor 60 procent van de totale omzet. Enkele jaren geleden ging het nog om een aandeel van 10 procent.

Doordat de lockdowns in de landen waar Brabantia actief is nog van kracht zijn, heeft het merk hoge verwachtingen voor 2021. Het bedrijf zegt dat het aantal bestellingen goed doorloopt, maar geeft geen exacte cijfers.

Om verder te groeien, wil Brabantia op termijn meer internationale overnames doen. Het bedrijf richt zich dan met name op duurzame interieurdesignmerken.