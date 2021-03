Nederlanders zijn positiever over de economie dan ze in lange tijd zijn geweest. Zowel consumenten als bedrijven zijn gunstiger gestemd over de toekomst. Dat blijkt uit een peiling van de Europese Commissie, waarvan de resultaten dinsdag zijn gepubliceerd. Ook in veel andere Europese landen is het sentiment verder uit het dal gekropen.

De Europese Commissie peilt elke maand het economische sentiment onder de bevolking en bij bedrijven in verschillende sectoren. Uit de recentste peiling blijkt dat de stemming weer ongeveer op het niveau is van voor de uitbraak.

In vergelijking met vorige maand is de stemming sterk verbeterd. Het was de grootste stijging sinds afgelopen zomer, waarin sprake was van relatief soepele contactbeperkende maatregelen. In het najaar werd het weer minder, ingegeven door de tweede coronagolf en de strenge lockdownregels.

Niet alleen in Nederland was het beter. Ook in veel andere landen, waaronder Italië, Frankrijk en Spanje, was er meer vertrouwen in de toekomst. In Duitsland, de grootste economie van de EU, was de stijging het sterkst.

In de industrie verbeterde het vertrouwen voor de vierde maand op rij. Volgens de Europese Commissie komt dat onder meer doordat er meer werk was en door verbeteringen in de productie.

Ook de dienstensector, waar onder andere de reisbranche en horeca toe behoren, was de stemming opgetogener. De verwachting is dat door het vaccineren de horeca weer open mag en reizen in steeds meer landen wordt toegestaan. Een opleving was er eveneens bij de detailhandel.