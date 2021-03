Reisorganisaties kunnen per bedrijf maximaal 50 miljoen euro lenen om vouchers uit te betalen aan consumenten die hun vakantie in rook zagen opgaan. De Europese Commissie (EC) heeft toestemming gegeven voor een zogenoemde voucherbank waar touroperators geld kunnen lenen, zo is dinsdag bekendgemaakt.

Eerder werd de garantie op de vouchers nog verlengd, omdat de reisorganisaties de tientallen miljoenen aan vouchertegoed niet konden ophoesten. De vouchers werden door bij ANVR-aangesloten reisorganisaties sinds maart vorig jaar uitgegeven als reizen als gevolg van de coronacrisis moesten worden geannuleerd.

In het voucherfonds zit 400 miljoen euro. Reisorganisaties kunnen maximaal 80 procent van het bedrag aan uitstaande vouchers lenen, tot een maximum van 50 miljoen euro per bedrijf. "De leningen mogen alleen gebruikt worden voor het uitbetalen van coronavouchers aan consumenten", benadrukt de EC.

De bedrijven begonnen medio maart vorig jaar met het uitgeven van vouchers in plaats van het terugbetalen van het geld voor reizen die als gevolg van de coronacrisis niet doorgingen. Toen was de gedachte dat de vouchers in de loop van het jaar konden worden ingewisseld voor andere reizen. Maar de pandemie haalde daar een streep door.

Garantie verlengd bij gebrek aan geld

Daardoor kwam er geen of nauwelijks geld binnen bij de reisbedrijven, waardoor een aantal de vouchers ook niet kon uitbetalen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat had al een bijdrage aan het voucherfonds toegezegd, maar daar moest Brussel nog wel mee instemmen.

Omdat de toestemming op zich liet wachten, besloot het garantiefonds - dat over de uitbetaling van de tegoeden gaat - de garantie van de vouchers met twee maanden te verlengen.

TUI Nederland en Sunweb lieten eerder al weten de vouchers vanaf de vervaldatum uit te betalen. Corendon-ceo Steven van der Heijden laat weten dat klanten van wie de voucher vervallen is, uiterlijk eind volgende week het geld op hun rekening kunnen verwachten.