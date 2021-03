Reisorganisaties kunnen per bedrijf maximaal 50 miljoen euro lenen om vouchers uit te betalen aan consumenten die hun vakantie in rook zagen opgaan. De Europese Commissie (EC) heeft toestemming gegeven voor de zogenoemde voucherbank, waar de touroperators geld uit kunnen lenen, zo is dinsdag bekendgemaakt.

Eerder werd de geldigheid van de vouchers nog verlengd, omdat de reisorganisaties de tientallen miljoenen aan vouchertegoed niet konden ophoesten. De vouchers werden door bij ANVR-aangesloten reisorganisaties sinds maart vorig jaar uitgegeven wanneer reizen als gevolg van de coronacrisis moesten worden geannuleerd.

In het voucherfonds zit 400 miljoen euro. Touroperators kunnen daar maximaal 80 procent van het bedrag aan uitstaande vouchers lenen, tot een maximum van 50 miljoen euro per bedrijf. "De leningen mogen alleen gebruikt worden voor het terugbetalen van coronavouchers aan consumenten", benadrukt de EC.

Reisorganisaties begonnen medio maart vorig jaar met het uitgeven van vouchers, in plaats van het terugbetalen van geld voor reizen die als gevolg van de uitbraak van het coronavirus niet doorgingen. Toen was de gedachte dat de vouchers in de loop van het jaar konden worden ingewisseld voor reizen. Maar daar zette de uitbraak van het virus voor langere tijd een streep door.