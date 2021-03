Het Verenigd Koninkrijk (VK) overweegt om grote tabaksfabrikanten te laten betalen voor het laten opruimen van sigarettenpeuken. Dat heeft onderminister van Milieu Rebecca Pow, dinsdag bekendgemaakt.

Het opruimen van sigarettenpeuken kost lokale overheden zo'n 40 miljoen pond (47 miljoen euro) per jaar.

"We onderzoeken hoe we tabaksproducenten volledig verantwoordelijk kunnen maken voor de afzichtelijke troep die door hun producten veroorzaakt wordt", aldus Pow. In het VK hebben nog nooit zo weinig mensen gerookt als nu, maar de resten van de rookwaar blijven het straatbeeld nadrukkelijk bevuilen.

Uit onderzoek dat het ministerie aanhaalt, komt naar voren dat rotzooi die te maken heeft met roken het straatbeeld domineert. Het gaat om bijna 70 procent van al het afval op straat en werd op zo'n 80 procent van de onderzochte buitenruimtes aangetroffen.