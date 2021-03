Nederland exporteerde in het afgelopen jaar 10 procent minder aan diensten, zoals vervoersdiensten en andere producten die niet tastbaar zijn. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De goederenexport nam met 6 procent iets minder hard af.

In het vierde kwartaal werd de dienstenhandel het hardst getroffen. Toen daalde de export met 14 procent en de import met 17 procent.

In totaal exporteerde Nederland in 2020 voor 223 miljard euro aan diensten, 24 miljard euro minder dan in 2019. Die daling heeft voor een groot deel te maken met de reisbeperkingen door de coronacrisis. Buitenlandse toeristen en zakenreizigers kwamen minder vaak naar Nederland en gaven hier vervolgens ook minder uit. In 2020 besteedden toeristen bijna 9 miljard euro minder in Nederland dan in 2019.

De enige dienst waar wel meer van werd geëxporteerd, was intellectueel eigendom. Daarvan groeide de export van 62 miljard naar 65 miljard euro. Die toename is vooral te danken aan bedrijven zoals streamingdiensten.