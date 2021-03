Het Suezkanaal in Egypte is vanaf maandagavond weer open voor scheepvaart in beide richtingen nadat het schip Ever Given, dat daar bijna een week lag, is weggesleept. Er liggen meer dan vierhonderd schepen te wachten om door het kanaal te kunnen varen.

Volgens de lokale autoriteiten is het Nederlandse bedrijf Boskalis erin geslaagd om het schip vlot te trekken zonder het te beschadigen. "Het schip is intact en heeft geen problemen. We hebben de bodem van het Suezkanaal geïnspecteerd en ook dat ziet er goed uit, dus andere schepen kunnen er vandaag nog doorheen varen", zegt voorzitter Osama Rabie van Suez Canal Authority.

Volgens Rabie kan de wachtrij aan schepen die door het kanaal willen in ongeveer drie dagen worden weggewerkt. "We zullen geen seconde verspillen", zegt hij. Toch zullen de effecten van het vastgelopen schip nog veel langer te merken zijn. Volgens containervervoerder Maersk kan het alleen al weken tot maanden duren totdat de logistiek in de scheepvaart weer helemaal hersteld is.

Ongeveer 10 procent van de wereldhandel wordt vervoerd door het Suezkanaal, een cruciale route voor de handel tussen China en Europa. Er gaan meer dan veertig containerschepen per dag door dat kanaal. Ook consumenten kunnen de effecten van de blokkade in de komende weken merken. Onder meer Blokker en Zeeman lieten eerder deze week al weten rekening te houden met vertraagde goederen.