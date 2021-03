Door vliegtuigen niet op de eigen motor maar met behulp van een voertuig van en naar de baan te slepen op Schiphol, kan de helft van de brandstof bespaard worden bij het taxiën. Om daar dagelijkse praktijk van te maken, zijn ingrijpende aanpassingen aan de infrastructuur, de processen én de techniek nodig, blijkt uit onderzoek van Schiphol, waarvan de bevindingen dinsdag bekendgemaakt worden.

Het zogenoemde duurzaam taxiën moet uiterlijk in 2030 de norm worden op Schiphol. Bij vliegtuigen die bijvoorbeeld vanaf de verder weg gelegen Polderbaan opstijgen, kan het brandstofverbruik op de luchthaven hiermee tot wel 65 procent worden verminderd.

De kerosine die gebruikt wordt bij het taxiën, maakt een paar procent uit van het totale brandstofverbruik van een vlucht. "Afhankelijk van de afstand die wordt afgelegd", aldus een woordvoerder van Schiphol. Op de luchthaven maakt het echter wel een behoorlijk verschil.

Schiphol wil dat de bedrijvigheid op de luchthaven in 2030 geen schadelijke stoffen, zoals CO2 en stikstof, meer uitstoot. Het 'duurzame taxiën' past binnen die plannen. Onderdeel van het onderzoek was dat vliegtuigen door een zogenoemde TaxiBot werden gesleept. Dat voertuigje is echter nog niet geschikt voor alle vliegtuigtypen en bovendien zelf niet uitstootvrij.

Vliegtuigmotoren minder laten draaien op de luchthaven

"Desondanks levert het gebruik ervan, vergeleken met vliegtuigmotoren, een aanzienlijke besparing op het kerosineverbruik op", zegt de woordvoerder. Het voertuig aanpassen is een van de dingen die nog moeten gebeuren. Maar er is meer nodig, willen de vliegtuigmotoren in de toekomst echt minder draaien op de luchthaven.

Veel ingrijpender zijn de aanpassingen aan de infrastructuur, zoals het platform en de taxibanen. "Zodat het speciale sleepvoertuig veilig en efficiënt van het vliegtuig kan worden losgekoppeld." Maar ook van het grondpersoneel, de piloten en de verkeersleiding worden nieuwe vaardigheden verwacht. Partijen als KLM en de luchtverkeersleiding zijn dan ook betrokken bij de studie.

Schiphol kan nog niet zeggen wat de hele omschakeling zou kosten. De volgende stap is nu om in kaart te brengen welke veranderingen concreet nodig zijn.