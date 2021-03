De coronacrisis heeft mogelijk grote invloed op de vraag naar commercieel vastgoed, zoals kantoorruimtes en winkelpanden. Volgens het Internationaal Monetair Fonds is de situatie zo ernstig dat ze de algemene financiële stabiliteit in de wereld zou kunnen aantasten.

Door strenge coronamaatregelen staan verspreid over de wereld veel kantoorgebouwen leeg, kan er veel minder op locatie worden gewinkeld en liggen de prijzen voor hotelkamers wegens gebrek aan vraag erg laag. Dat zijn vooralsnog tijdelijke symptomen van de coronapandemie, maar volgens het IMF kan de afname van de vraag naar bijvoorbeeld fysieke winkels weleens veel langer gaan duren.

Doordat er steeds meer online wordt geshopt en mensen meer thuiswerken, verandert er veel in de samenleving, waardoor het goed mogelijk is dat de situatie na de crisis nooit meer helemaal zoals de oude zal worden. Dan zou de vraag naar panden dus afnemen, met als gevolg dat de prijzen op de vastgoedmarkt flink kunnen dalen.

Volgens het IMF kan dit gevolgen hebben voor de financiële stabiliteit, doordat leningen voor commercieel vastgoed in veel landen goed zijn voor een aanzienlijk deel van de kredietportefeuilles van banken.

De in de Amerikaanse hoofdstad Washington gevestigde organisatie adviseert beleidsmakers om bijvoorbeeld hypotheeklimieten in te stellen, om ervoor te zorgen dat de financiële risico's rond commercieel vastgoed niet te groot kunnen worden.

Daarnaast zouden stresstests ervoor kunnen zorgen dat de bankensector sterk blijft. Op basis daarvan is namelijk goed te beoordelen of er voldoende geld opzijgezet is voor als vastgoed opeens een stuk minder waard blijkt te zijn.