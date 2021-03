De AEX-index stond maandag voor het eerst in meer dan twintig jaar boven de 700 punten. Het bereikte zelfs bijna het absolute record van ruim twintig jaar geleden en dat terwijl de economie het nu zwaar te verduren heeft. Dat lijkt tegenstrijdig, maar toch is het minder verrassend dan je misschien denkt. "Je kunt je afvragen waarom de AEX die hoge stand nu pas bereikt."

Net als veel bedrijven kreeg ook de AEX-index in maart vorig jaar een geweldige dreun door de uitbraak van de pandemie. Maar al vrij snel krabbelde de Amsterdamse graadmeter weer op. Nu, ongeveer een jaar later, lijkt het bereiken van het hoogste punt aller tijden - het record staat op 703,18 punten - een kwestie van enkele dagen. Vreemd genoeg speelt juist de pandemie een voorname rol daarin.

Door de uitgebreide coronasteunpakketten van overheden en centrale banken is er veel geld in de economie gepompt. "En geld gaat nu eenmaal altijd op zoek naar rendement", legt beleggingsexpert Bob Homan van ING uit. "Beleggen in obligaties of sparen levert op dit moment weinig op. En volgens het Tina-principe (There Is No Alternative) is beleggen in aandelen dan de beste optie."

Daar komt nog bij dat vooral technologiebedrijven de 'winnaars' zijn van de lockdown, bijvoorbeeld Just Eat Takeaway, Adyen en ASML. En die tellen tegenwoordig zwaarder mee in de index.

"Ook speelt mee dat we voorafgaand aan de coronacrisis al best lang geen andere crisis hebben gehad", vertelt beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO. "De kredietcrisis en eurocrisis zijn al best lang geleden en vanaf dat moment hebben we economische groei gehad tot aan de uitbraak van de pandemie."

Een vierde factor is dat aandelenkoersen vaak vooruitlopen op de daadwerkelijke economische ontwikkelingen. "En de verwachting is dat de economie later dit jaar herstelt", legt Wessels uit. "Die verwachting zit nu al in de beurskoersen verwerkt."

AEX-koers van 1992 tot nu

Vorige piek werd gevolgd door crash

De vorige keer dat de AEX de 700 punten bereikte, werd dat gevolgd door het knappen van de internetzeepbel. Kunnen we nu weer zo'n zeperd verwachten? Nee, denkt Homan. "Ik zie dit niet als een waarschuwingssignaal. Elk record wordt vroeg of laat gebroken. Je zou je eerder af kunnen vragen waarom deze hoge stand nu pas weer wordt bereikt. De AEX is een van de laatste grote indices die zijn eigen record de laatste tijd nog niet heeft gebroken."

Dat dit zo lang op zich laat wachten, komt volgens Homan vooral doordat financiële bedrijven, zoals banken, in het verleden zwaar meewogen in de index. Die hebben eerst een klap gehad na de dotcombubbel en daarna nog een keer tijdens de kredietcrisis en de eurocrisis. "Nu zijn techbedrijven belangrijker en daarmee gaat het heel goed."

Ook Wessels denkt niet dat er sprake is van een zeepbel, al vindt hij de prijs van sommige aandelen wel aan de hoge kant. "Normaal gesproken wordt een bedrijf gewaardeerd op zestien of zeventien keer de winst. Nu zie je dat dit soms is opgelopen tot dertig à veertig keer de winst. Soms zelfs nog hoger. Ook zie je veel kleine beleggers, bijvoorbeeld studenten die met geleend geld beleggen. Dat zijn meestal geen goede signalen."