Het vastgelopen schip in het Suezkanaal is helemaal losgetrokken en het scheepvaartverkeer kan worden hervat, melden de autoriteiten van het kanaal maandag. Het schip, de Ever Given, lag al sinds dinsdag vast en blokkeerde al het verkeer door het kanaal, dat erg belangrijk is voor de wereldhandel.

Ongeveer 10 procent van de wereldhandel wordt vervoerd door het Suezkanaal. Maandagochtend werd het schip al deels losgetrokken door het Nederlandse bedrijf Boskalis. Met behulp van onder meer sleepboten lukte het om het schip deels te draaien, maar dat was volgens het bedrijf het makkelijkste deel van de operatie.

Boskalis meldt dat ongeveer 30.000 kubieke meter zand is gebaggerd om het schip helemaal los te krijgen. Verder was de hulp van elf sleepboten en twee krachtige zeesleepboten nodig. Het schip wordt nu naar een locatie buiten het kanaal gesleept voor een nadere inspectie.

Op sociale media verschijnen video's van het schip dat door het kanaal vaart, onder begeleiding van luid getoeter.