De Nederlandse overheid is nog in gesprek met Brussel over de voorwaarden waaronder KLM extra financiële steun zou kunnen krijgen als dat nodig is. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Financiën maandag desgevraagd aan NU.nl weten. Bij Air France is de nood hoger en een deal aanstaande.

Frankrijk is zo goed als rond met de Europese Commissie over de voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor steun aan zustermaatschappij Air France. Dat bevestigde de Franse minister van Financiën naar aanleiding van eerdere berichten daarover in de media.

"Het is goed dat een akkoord tussen de Franse staat en de Europese Commissie in zicht is", aldus de woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Financiën. "Zo kan er weer een volgende stap worden gezet op het pad om de luchtvaartmaatschappij en, binnen de holding, Air France-KLM gezond te houden."

De situatie van KLM is minder prangend dan die van de Fransen. KLM-topman Pieter Elbers benadrukte dat medio februari nog. Toen had KLM 900 miljoen euro gebruikt van de door met steun van de overheid beschikbaar gekomen 3,4 miljard euro. Dat gaat om een directe lening van de overheid en garantstellingen.

Mogelijk wordt een deel daarvan omgezet in aandelen, als het moeilijk wordt die leningen terug te betalen. De coronacrisis duurt veel langer dan aanvankelijk gedacht. Als een lening wordt omgezet in aandelen, is dat directe staatssteun en is goedkeuring van Brussel nodig. Daar zijn ook voorwaarden aan verbonden, zoals het inleveren van slots.

Dat zijn toegewezen tijden op een luchthaven waarop een maatschappij vliegtuigen mag laten opstijgen of landen. Air France zou in ruil voor de extra steun slots opgeven op de minder belangrijke luchthaven van Paris-Orly, in plaats van op de grote hub Charles de Gaulle.

De schuld van moederbedrijf Air France-KLM is tijdens de coronacrisis met zo'n 5 miljard euro opgelopen tot 11 miljard euro.