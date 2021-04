Hoewel de horeca dicht is en er door de vogelgriep geen vrije-uitloopeieren zijn, verwacht de eiergroothandel deze Pasen weer een gebruikelijke eierverkoop. Dat zegt voorzitter Hubert Andela van branchevereniging Anevei tegen NU.nl.

De consumptie van eieren ligt met Pasen zo'n 20 tot 30 procent hoger dan in de rest van het jaar. "Daar wordt door de sector ook op geanticipeerd", zegt Andela. "Als de vraag hoog is, wordt de maximale kippencapaciteit ingezet." Dat wil zeggen dat de pluimveehouders ervoor zorgen dat de ruimtes maximaal bezet zijn.

Dat zijn dit jaar wel binnenruimtes. "In verband met de vogelgriep geldt nu al 22 weken een ophokplicht", legt de voorman van Anevei uit. Dat heeft geen invloed op de beschikbare hoeveelheid eieren. "Kippen die normaal buiten lopen, lopen nu binnen. Dus een vrije-uitloopei, wordt een scharrelei." Aangezien er nu even geen vrije-uitloopeieren zijn, kan een deel van de schappen in de supermarkt dus wel leeg zijn.

In de supermarkt zijn tegenwoordig wel alle eieren van vrije-uitloop- of scharrelkippen. "Het kleine deel aan kooi-eieren - of beter gezegd volière-eieren - dat er nog is, gaat naar bakkerijen om in producten verwerkt te worden, gaat naar mayonaisemakers of is voor de export."

Zo'n 60 procent van de kippen in Nederland is scharrelkip en rond de 20 procent is vrije-uitloopkip. Een op de tien is een biokip. "Die hebben dezelfde bewegingsruimte als de vrije-uitloopkip, maar krijgen biologisch voer." En iets meer dan 10 procent is kooikip.

'Kippen houden niet van slecht weer'

Dat de vrije-uitloopkippen nu binnen zitten, heeft volgens Andela niet zoveel impact op de kip. "In de winter zitten ze toch ook al veel binnen. Kippen houden niet van slecht weer, het zijn wat dat betreft net mensen."

De eiersector is dit jaar veel beter voorbereid op veranderende patronen als gevolg van de coronacrisis, die vorig jaar met Pasen nog vers was. De eierschappen in de supermarkten werden vorig jaar geplunderd door de hamsteraars. "En was het te kort dag om de stromen vanuit de horeca om te leiden." De horecagelegenheden werden toen ook plotsklaps gesloten.

Nu is de horeca al geruime tijd een veel minder groot afzetkanaal en de supermarkt juist een grotere afnemer. "Hoewel grote paasontbijten met veel mensen niet zijn toegestaan, eet iedereen wel gewoon zijn eieren en gaan we uit van de gebruikelijke paaspiek."