De huur voor een vrijesectorwoning was in het vierde kwartaal van vorig jaar 4 procent hoger dan een jaar eerder, terwijl in het voorgaande kwartaal nog sprake was van een stijging van 10 procent. In grote steden daalde de gemiddelde huurprijs zelfs doordat minder expats een woning nodig hebben, blijkt maandag uit cijfers van NVM en vastgoedorganisatie VGM NL.

Voor huurwoningen werd in het laatste kwartaal van 2020 in de vrije sector gemiddeld 10,01 euro per vierkante meter gevraagd. Voor huurappartementen ging het om een bedrag van 14,39 euro per vierkante meter, een stijging van 7 procent.

Daar staat tegenover dat de huurprijzen in de grote steden licht zijn gedaald. Door alle reisrestricties als gevolg van de uitbraak van COVID-19 komen er minder expats naar Nederland. Maar die daling beperkt zich tot het duurdere segment.

Hoewel experts halverwege vorig jaar nog dachten dat de huurprijzen door de coronacrisis zouden dalen, blijkt het omgekeerde te zijn gebeurd. De vraag is nog steeds groter dan het aanbod en dat stuwt de prijzen. Veel mensen willen groter wonen en het liefst een extra kamer die ze voor het thuiswerken kunnen inrichten als kantoor.

NVM-voorzitter Onno Hoes wijt de stijging van de huren deels aan het duurder worden van koopwoningen. "Doordat die prijs zo sterk stijgt, groeit de groep huurders en dat stuwt de vraag. We zien de beschikbare woonruimte in het middensegment, met huurprijzen tot 1.000 euro, zorgwekkend afnemen. Bouwen blijft essentieel om in de vraag te kunnen blijven voorzien", zegt hij.