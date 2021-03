Duizenden mensen met een bijstandsuitkering houden mogelijk maandelijks tientallen euro's minder over door een fout die in veel gemeenten is gemaakt. Het gaat om mensen die in de schulden zitten en bij wie beslag is gelegd op een te groot deel van het inkomen. Dat schrijft NOS maandag op basis van documenten van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de organisatie voor deurwaarders KBvG.

Oorzaak van de problemen is een foute berekening van de beslagvrije voet van bijstandsontvangers die te maken hebben met schulden. Deze beslagvrije voet is het deel van het inkomen waarop schuldeisers geen beslag mogen leggen. Bij het bepalen hiervan is geen rekening gehouden met de vakantietoeslag. Daardoor hebben deurwaarders beslag gelegd op een te groot deel van het inkomen. Dit kan oplopen tot enkele tientjes per maand.

Deze fout is gemaakt in 200 van de 356 gemeenten en treft tien- tot vijftienduizend bijstandsgerechtigden. De fout is ontstaan doordat deurwaarders sinds begin dit jaar een nieuwe rekenhulp gebruiken.

Hoewel de fout volgens de betrokken instanties snel is ontdekt, is daarmee de kous niet af. Het is namelijk niet duidelijk of het geld waarop onterecht beslag is gelegd, teruggevorderd kan worden. Deurwaarders zijn namelijk niet verplicht het reeds aan de schuldeisers uitgekeerde geld terug te vragen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meldt dat een oplossing wordt gezocht voor gedupeerden die het te veel ingehouden geld niet terugkrijgen. Maar volgens het ministerie zijn de deurwaarders daarvoor verantwoordelijk en die zeggen in een reactie dat ze het geld niet massaal gaan terugvragen van schuldeisers. "Wij worden nu geconfronteerd met een fout die buiten ons ligt", aldus de KBvG tegen NOS.

De problemen beperken zich mogelijk niet tot bijstandsontvangers. Uit de documenten zou blijken dat het ministerie nu kijkt of het ook bij andere uitkeringen is misgegaan, evenals bij loonbetalingen.