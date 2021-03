Diverse webwinkels, waaronder bol.com en Coolblue, zouden klanten misleiden met kortingsacties, stelt de Consumentenbond maandag. Bij sommige producten zou een grotere korting worden vermeld dat de bedrijven daadwerkelijk geven. Zeven winkels zouden deze verkooptechnieken zelfs structureel toepassen.

Het gaat hierbij om het gebruik van adviesprijzen. Fabrikanten van bijvoorbeeld tv's of scheerapparaten stellen een adviesprijs voor hun producten vast. Webwinkels kunnen de producten verkopen voor deze adviesprijs, maar kunnen ook korting geven. Volgens de Consumentenbond moeten verkopers dan de adviesprijs vermelden die de fabrikant heeft vastgesteld, maar gebeurt dat lang niet altijd.

Zo werd op bol.com een Sony-televisie voor 899 euro aangeboden. Volgens de webwinkel was de adviesprijs 1.399 euro en kregen klanten dus een korting van 500 euro. Volgens de bond was de werkelijke adviesprijs echter 1.000 euro en gaf de webwinkel dus een korting van slechts 101 euro.

30 van de 250 onderzochte webwinkels maken gebruik van adviesprijzen. Twaalf webwinkels zouden afwijkende adviesprijzen vermelden en zeven daarvan zouden dat structureel doen. Naast bol.com gaat het volgens de Consumentenbond om Coolblue, Blom Elektro, Foka, Kamera Express, Koopjedeal en Tandenborstel.com. Een enkele winkel zou beweren korting te geven, terwijl de verkoopprijs in werkelijkheid juist hoger is dan de adviesprijs van de fabrikant.

Directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond ziet het liefst dat webwinkels niet langer adviesprijzen gebruiken. "De adviesprijs is alleen bedoeld als een inschatting van de fabrikant hoeveel een consument overheeft voor een product. Dus stop met het gebruik ervan, want het werkt misleiding in de hand."