Het containerschip Ever Given, dat sinds dinsdag het Suezkanaal in Egypte blokkeert, is deels los, maar er kunnen nog geen schepen langs. Dat meldt een medewerker van maritiem dienstverlener Inchcape Shipping maandagochtend. Op VesselFinder is te zien dat het schip bijna recht ligt. De voorsteven van het schip zit echter nog muurvast in de klei, zegt een woordvoerder van Boskalis tegen NU.nl.

Het enorme schip is deels losgemaakt met behulp van onder meer sleepboten van het Nederlandse SMIT Salvage, onderdeel van baggeraar Boskalis. Boskalis-topman Peter Berdowski zei maandagochtend in het NOS Radio 1 Journaal dat het draaien van het schip het makkelijkste deel van de operatie was.

De moeilijkheid zit namelijk in het los schuiven van het schip, dat nog "met de kop stevig in de klei ligt", aldus de topman van Boskalis. "De uitdaging ligt nog steeds voor, want daar moet je het schip over de kleilaag schuiven, met de enorme last die daarop ligt."

Er kwamen zeker elf sleepboten aan te pas om het vaartuig vlot te trekken. De scheepsschroeven werden door baggeraars vrijgemaakt uit de modder in het Suezkanaal. Ook werd een hijskraan ingezet om containers van het schip te lossen, om zo het gewicht van het vaartuig te verminderen.

Een Boskalis-woordvoerder laat aan NU.nl weten dat er op dit moment "70 procent kans is dat het schip deze week losgaat". Eerder was sprake van een kans van 50 procent. "We hebben twee extra schepen moeten aanvoeren vanuit de Rode Zee, waarvan er één gisteravond is gearriveerd. Het tweede komt er deze ochtend aan", vertelt hij.

SMIT Salvage zal het nieuwe schip vastbinden aan de achtersteven van de Ever Given en het geblokkeerde schip achteraan vullen met water. Door de extra ballast hoopt het bedrijf dat de voorkant makkelijker omhoogkomt.

Opstopping leidde tot enorme rijen

De 400 meter lange en 224.000 ton wegende Ever Given liep dinsdag vast in het Suezkanaal en lag dwars over de belangrijke vaarroute tussen Azië en Europa. Door de blokkade ontstonden aan beide kanten van het kanaal enorme rijen van schepen. Volgens de Suez Canal Authority (SCA) lagen er zondagmiddag meer dan 320 vaartuigen, zoals containerschepen en olietankers, te wachten.

Ongeveer 12 procent van de wereldwijde goederenhandel loopt via het Suezkanaal. Normaal gesproken wordt dagelijks voor bijna 10 miljard dollar (bijna 8,5 miljard euro) aan goederen door de 193 kilometer lange waterweg tussen de Rode Zee en de Middellandse Zee vervoerd. Een lange blokkade kan grote gevolgen hebben voor de wereldhandel, zoals leveringsproblemen voor winkels en tekorten aan bepaalde goederen in de industrie.

Sommige rederijen kozen er vanwege de blokkade voor hun schepen om te laten varen rond de Zuid-Afrikaanse Kaap de Goede Hoop. Onder meer containervervoerders Maersk en CMA GGM namen dat besluit om de blokkade te omzeilen.