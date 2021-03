De Egyptische president Abdel Fattah Al Sisi heeft opdracht gegeven voorbereidingen te treffen voor het lossen van containers van het containerschip Ever Given, dat afgelopen dinsdag in het Suezkanaal strandde. Dat heeft voorzitter Osama Rabie van de Suez Canal Authority (SCA) zondag laten weten.

Met het lossen van de lading moet het 224.000 ton wegende schip lichter worden, zodat pogingen om het 400 meter lange gevaarte los te trekken meer effect sorteren. Ondertussen gaan de baggerwerkzaamheden rondom het containerschip door. Inmiddels zou 27.000 kubieke meter aan grond verplaatst zijn, aldus de SCA.

Met behulp van sleepboten kon het enorme schip iets in beweging worden gebracht en de scheepsschroeven zijn door baggeraars uit de modder in het Suezkanaal gehaald.

De baggerwerkzaamheden gaan zondagmiddag verder. Daarna wordt weer geprobeerd het schip los te trekken, met de hulp van nog meer sleepboten.

Er zijn nu elf sleepboten bezig met het schip. Het Nederlandse SMIT Salvage, onderdeel van maritiem dienstverlener en baggeraar Boskalis, komt zondag met nog twee zwaardere sleepboten om de Ever Given vlot te trekken. Naar verwachting worden zij zondagavond ingezet.

Door de opstopping is er een enorme file aan wachtende schepen ontstaan aan beide kanten van het Suezkanaal. Volgens de SCA liggen er nu meer dan 320 vaartuigen, zoals containerschepen en olietankers, te wachten.