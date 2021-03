Saoedi-Arabië wil dit decennium tien miljard bomen planten om de CO2-voetafdruk in te krimpen en erosie tegen te gaan. Dat heeft kroonprins Mohammed Bin Salman zaterdag bekendgemaakt. Het land wil de CO2-uitstoot de komende jaren met de helft verminderen en andere landen in het Midden-Oosten ertoe aanzetten vergelijkbare plannen te maken.

Saoedi-Arabië, de grootste-olie exporteur ter wereld, is zich volgens de kroonprins ervan bewust dat het land met zijn olie- en gasindustrie extra stappen moet zetten in het gevecht tegen de klimaatcrisis.

Bovendien wil het een leidende rol spelen in de vergroening van het Midden-Oosten. Met het Groene Midden-Oosten-plan hoopt Bin Salman dat er elders in de regio nog eens 50 miljard bomen geplant worden. Dat zou van het initiatief het grootste herbebossingsplan ter wereld maken.

Hoe Saoedi-Arabië te werk wil gaan met de herbebossing is nog niet duidelijk. Zo regent het in het land gemiddeld twintig dagen per jaar, tegenover gemiddeld 186 dagen met regen per jaar in Nederland.

Voor landbouw maakt Saoedi-Arabië daarom veelal gebruik van zogeheten fossiel water, oftewel grondwater dat al eeuwen in de grond zit en niet meer aangevuld wordt. Hierdoor moeten sommige akkers na een aantal jaar opgegeven worden, omdat het grondwater in de bodem te laag staat of simpelweg op is.