Containervervoerder Maersk, de grootste ter wereld, laat zeker veertien schepen die door het Suezkanaal zouden gaan om heel Afrika varen. Dat meldt het bedrijf zaterdag. Het kanaal in Egypte is al dagenlang geblokkeerd door een vastgelopen schip. Het aantal om te leiden schepen zal waarschijnlijk toenemen, naar mate de opstopping langer duurt.

Eerder liet het Deense concern, dat voluit A.P. Møller-Maersk heet, al weten alle alternatieve vaarroutes voor het Suezkanaal te overwegen. Over de exacte vertragingen kon het bedrijf geen duidelijkheid geven, alhoewel over het algemeen wordt aangenomen dat een omleiding om Kaap de Goede Hoop tien tot veertien dagen extra kost.

Het Suezkanaal is sinds dinsdag geblokkeerd door het 400 meter lange containerschip Ever Given. Dat schip ligt diagonaal in het kanaal en zit aan de voor- en achterkant vast, omdat de zijkanten van de waterweg minder diep zijn.

Op dit moment wachten 321 schepen op vrije doorgang door het Suezkanaal, stelde de Suez Canal Authority eerder op de dag in een persconferentie. De gevolgen voor de wereldwijde handelsstromen zijn groot. Naar schatting is het kanaal goed voor 12 procent van de wereldhandel. Normaal gesproken wordt dagelijks voor bijna 10 miljard dollar (bijna 8,4 miljard euro) aan goederen door het kanaal vervoerd.

Maersk waarschuwt ook dat als de Ever Given is vlotgetrokken de effecten van de blokkade voelbaar zijn. Die leggen extra druk op de capaciteit van het wereldwijde logistieke netwerk van Maersk. "Iedere dag dat het kanaal geblokkeerd blijft, wordt het domino-effect sterker voor de mondiale capaciteit en het beschikbare materieel."