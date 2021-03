De voorgestelde nieuwe herverdeling van het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten vanuit Den Haag, raakt vooral de armste gemeenten in Nederland. Dat concludeert platform voor onderzoeksjournalistiek Pointer zaterdag na een inventarisatie. De nieuwe herverdeling is nog niet definitief. Uiteindelijk zal een nieuw kabinet groen licht moeten geven voor de conceptverdeling.

Uit de inventarisatie blijkt dat er 34 van de 50 gemeenten met de armste inwoners op achteruitgaan. Die zouden in de voorgestelde plannen minder geld uit het gemeentefonds krijgen.

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), een adviesorgaan van de overheid, is kritisch over de voorgestelde plannen. Volgens een tussentijds advies, in handen van Pointer, zou de ROB vraagtekens zetten bij de onderbouwing van de nieuwe herverdeling.

Ook is het adviesorgaan kritisch op de verdeling zelf. De gemeenten in financieel zwaar weer gaan er namelijk juist verder op achteruit.

Die gemeenten zijn vooral te vinden in Friesland, Limburg en Groningen. Dit zijn vaak gebieden die relatief hoge onroerendezaakbelasting (ozb) heffen, om zo te compenseren voor oplopende zorgkosten als gevolg van decentralisatie, legt gemeentefinanciënexpert Ferry Knaack uit aan Pointer. Door de hogere ozb denkt het Rijk echter dat deze gemeenten minder geld uit het gemeentefonds nodig hebben, waardoor zij dubbel geraakt worden.

De vier grootste steden gaan er in de nieuwe herverdeling ook op achteruit, terwijl de middelgrote steden er juist op vooruitgaan. De laatstgenoemde categorie krijgt meer geld om sociale problematiek aan te pakken.