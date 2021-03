De Franse overheid staat op het punt om de nationale luchtvaartmaatschappij Air France van extra financiële steun te voorzien, zeggen ingewijden zaterdag tegen persbureau Bloomberg. De Fransen zouden alleen nog wachten op goedkeuring vanuit Brussel en Air France-KLM. Het steunpakket zou uit meerdere miljarden euro's bestaan en in de loop van aankomende week bekendgemaakt worden.

Eerder deze week meldde de Franse zakenkrant Les Echos al dat de Franse overheid en de Europese Commissie een akkoord hadden bereikt over de concessies die Air France moet doen in ruil voor extra staatssteun.

Als tegenprestatie voor nieuwe hulp zou Brussel eisen dat Air France een deel van zijn zogeheten slots, oftewel felbegeerde start- en landingsrechten op luchthavens, zou opgeven. Vorig jaar moest het Duitse Lufthansa hetzelfde doen: de luchtvaartmaatschappij leverde toen 24 slots op de luchthavens van München en Frankfurt in, in ruil voor miljardensteun voor het concern.

Frankrijk en Nederland, die beide een belang van rond 14 procent hebben in Air France-KLM, kwamen de luchtvaartcombinatie eerder al te hulp met 10,4 miljard euro aan leningen en kredietgaranties. Het bedrijf geeft door de aanhoudende reisbeperkingen in de strijd tegen het coronavirus nog altijd meer geld uit dan er binnenkomt, dus is volgens de bedrijfstop nu vooral nieuw eigen kapitaal nodig, zodat de schuldenlast niet verder oploopt.

Franse en Nederlandse bewindslieden achtten het eerder ook al waarschijnlijk dat Air France-KLM extra steun nodig heeft. De nationale luchtvaartmaatschappijen worden gezien als strategisch belangrijke bedrijven voor de Nederlandse en Franse economie.