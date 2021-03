Voorspellingen over de economische groei op korte termijn kunnen een stuk nauwkeuriger worden door het sentiment te meten op basis van krantenberichten, blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB). Onderzoekers van de centrale bank bekeken voor de nieuwe indicator naar ongeveer 1 miljoen krantenartikelen van Het Financieele Dagblad (FD) uit de afgelopen decennia.

DNB lette in het bijzonder op positieve en negatieve woorden in de berichten. Op die manier is het volgens de onderzoekers mogelijk om het sentiment vast te stellen. En dat kan volgens hen goed worden gebruikt bij het doen van voorspellingen van de economische groei.

In economische ramingen zit vrijwel altijd een zogeheten voorspelfout. Maar met behulp van zo'n sentimentsindicator kunnen de afwijkingen met zo'n 10 tot 15 procent worden teruggedrongen, stellen de onderzoekers. Verder kwam naar voren dat de afname van de economische groei in de aanloop naar de financiële crisis van 2008-2009 al in 2007 is ingezet door de sentimentsindicator. Ook de coronacrisis kon tijdig worden opgepikt.

Aan het FD laten de onderzoekers weten dat de resultaten overeenkomen met de uitkomsten van eerder buitenlands onderzoek. "Krantenberichten zijn een relevante bron voor het monitoren en voorspellen van de economie."