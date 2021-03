Volkswagen gaat een schadevergoeding eisen van voormalig topman Martin Winterkorn vanwege het dieselschandaal dat de Duitse automaker al meer dan 30 miljard euro heeft gekost. Ook oud-topman Rupert Stadler van VW-dochter Audi kan een dagvaarding verwachten. Volgens advocaten van Volkswagen hebben de twee hun plicht verzuimd om het bedrijf te beschermen.

De inmiddels 73-jarige Winterkorn verklaarde volgens Volkswagen niet waarom de automaker ontoelaatbare software gebruikte om de uitstoot van dieselmotoren in testsituaties kunstmatig te verlagen. Ook liet hij na te zorgen dat vragen van de Amerikaanse autoriteiten hierover snel, eerlijk en volledig werden beantwoord. Stadler (58) had moeten onderzoeken of de dieselmotoren die Audi ontwikkelde gebruikmaakten van de verboden sjoemelsoftware.

Die software zorgde ervoor dat bij bepaalde omstandigheden de motorafstellingen werden aangepast zodat de uitstoot van schadelijke stoffen lager was. Die omstandigheden kwamen overeen met de tests die wereldwijd worden gebruikt om de uitstoot van auto's te meten. Bij normaal gebruik waren de auto's vervuilender dan wat Volkswagen beweerde.

Winterkorn wordt in de Verenigde Staten, waar de sjoemelsoftware werd ontdekt, aangeklaagd wegens fraude. Duitsland levert zijn ingezetenen echter niet uit. Ook in Duitsland loopt nu een strafrechtelijk onderzoek tegen Winterkorn en Stadler. Ook andere bestuurders van Volkswagen en Audi kunnen daar nog aangeklaagd worden.