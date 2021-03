De opstopping van het Suezkanaal laat zich voelen tot in ons land. Winkelketens die veel goederen uit het buitenland invoeren kunnen daardoor in de problemen raken. Blokker en Zeeman zijn ervan overtuigd dat het invloed zal hebben, Action ziet op korte termijn nog geen moeilijkheden.

Een woordvoerder van Action laat aan NU.nl weten dat er de komende weken geen leveringsproblemen zouden mogen opduiken. "Alle artikelen voor de komende weken zijn al op voorraad bij onze distributiecentra. Onze logistiek is zodanig ingericht dat we korte verstoringen goed kunnen opvangen", klinkt het.

Op langere termijn zal het ervan afhangen hoe lang het schip de route nog zal blokkeren, maar de helft van de producten bij Action komen niet uit China en worden dus niet direct geraakt door de situatie. "Ook hebben we wat flexibiliteit door ons wisselend assortiment", zegt Action.

'Er liggen spullen van ons op die schepen'

Een ander verhaal is het bij Zeeman en Mirage Retail Group, de moedermaatschappij van Blokker, Intertoys en BCC. "Er liggen spullen van ons op de schepen die daar klem liggen", zegt een woordvoerder. "Dus spullen gaan in ieder geval vertraagd raken, al hebben we daar verder nog geen details over."

Voor lege schappen zullen die vertragingen overigens niet zorgen bij Zeeman. "Wij hebben nooit lege schappen. We hebben geen vaste schappen in de winkel en hebben altijd voldoende goederen, dat is onze formule. De planning zal wel wat in de war lopen, maar dat was al zo door de coronacrisis."

'Ook nadat het schip is losgetrokken zullen er nog vertragingen zijn'

Topman van Mirage Retail Group Michiel Witteveen zegt dat Blokker zeker last zal krijgen van de blokkalde als die nog langer duurt. Volgens hem staan er een aantal schepen in de file met goederen die bestemd waren voor de drie ketens.

Mirage onderzoekt nu om welke spullen het gaat en bekijkt of het nodig is om eventueel producten in te laten vliegen. Voorlopig zijn er echter nog geen onmiddellijke problemen, zegt hij.

Witteveen verwacht ook dat de vertraging niet opgelost zal zijn wanneer de boot is losgetrokken. Gezien de havens dan vollopen met schepen, verwacht hij nieuwe opstoppingen bij het lossen van containers.

Ondertussen is het bergingsbedrijf Smit Salvage, een dochterbedrijf van het Nederlandse Boskalis, volop bezig met de boot los te trekken. Boskalis-CEO Peter Berdowski zei eerder deze week al dat het mogelijk nog weken kan duren voor de reddingsoperatie achter de rug is.