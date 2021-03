Het vastgelopen containerschip in het Suezkanaal houdt dagelijks een kleine 10 miljard dollar (ruim 8 miljard euro) aan handel tegen, blijkt uit schattingen van scheepvaartkenner Lloyd's List waar BBC over schrijft. Dat zou betekenen dat er per uur voor 400 miljoen dollar aan goederen tegengehouden worden.

Het Taiwanese containerschip Ever Given kwam eerder deze week vast te liggen in het voor de transportsector zo belangrijke Suezkanaal. De route is belangrijk, omdat deze zo'n 40 procent korter is dan het alternatief: omvaren via Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika. Dat zorgt voor dagen of zelfs weken aan extra vaartijd, met ook extra kosten en uitstoot tot gevolg.

Het is nog altijd niet duidelijk hoelang het zal duren voordat het schip losgewrikt kan worden. Topman Peter Berdowski van de Nederlandse maritiem dienstverlener Boskalis, die helpt bij het loskrijgen van het schip, sloot woensdag in actualiteitenprogramma Nieuwsuur niet uit dat dit nog weken kan gaan duren.

Containerschepen die nu in een soort van file staan achter Ever Given, overwegen nu om te keren en alsnog via het uiterste puntje van Zuid-Afrika te varen. Twee tankers met vloeibaar gemaakt aardgas (lng), die vanuit de Verenigde Staten op weg zijn naar Azië, lijken vrijdag midden op de Atlantische Oceaan van koers te zijn veranderd om alsnog via Kaap de Goede Hoop te gaan.

165 Waarom het vrachtschip op de verkeerde plek ligt in het Suezkanaal

Langdurige blokkade kan economische gevolgen hebben

Mocht de opstopping nog enkele weken duren, dan kan dat tot economische problemen als lege schappen leiden. "Retailers hebben niet altijd grote voorraden en sommige producten zijn seizoensgevoelig, zoals tuinmeubilair", zei ING-econoom Rico Luman woensdag tegen NU.nl. "Dat komt voor een groot deel uit China en het zal lastig worden de schappen te vullen als het schip er lang blijft liggen. Maar ook voor winkels zoals de Action wordt het moeilijk om de bevoorrading op peil te houden."

Naast lege schappen, zou een ritje naar het tankstation ook duurder kunnen worden. "Er worden veel olieproducten door het Suezkanaal vervoerd en je zag woensdag al dat de olieprijzen reageerden", zegt Luman. "Het zal even duren totdat we dat ook bij de pomp zien, maar de kans is groot dat de prijzen daar ook zullen stijgen."