De nieuwe Stichting Massaschade & Consument begint een groepsrechtszaak tegen het verhuurplatform Airbnb. Het bedrijf rekende jarenlang bemiddelingskosten aan de huurders en dat mag niet volgens de Nederlandse wetgeving.

Airbnb vraagt elke keer dat er een appartement verhuurd wordt via zijn platform extra servicekosten aan zowel de huurder als verhuurder.

In Nederland is het verboden om twee keer een bedrag te vragen voor dezelfde dienst en dus zou in dit geval alleen de verhuurder servicekosten moeten betalen. Dat werd vorig jaar bevestigd door de Amsterdamse kantonrechter in een rechtszaak die werd aangespannen door een ontevreden huurder.

Dat zette andere huurders ertoe aan om hun geld terug te vragen via claimstichtingen, maar dat verliep voorlopig zonder veel succes. Daarom besloot Stichting Massaschade & Consument om alle claims te bundelen en met een groepsvordering naar de rechter te trekken. Het gaat om meer dan 50.000 Nederlanders.

Het is de eerste actie van de stichting, die zich wil inzetten voor consumenten die "schade lijden als gevolg van onrechtmatig gedrag van een bedrijf, organisatie of instelling". "Het komt helaas te vaak voor dat consumenten recht hebben op een vergoeding maar deze niet krijgen omdat zij niet op kunnen tegen de juridische kennis en financiële mogelijkheden van de grote bedrijven, organisaties of instellingen", zegt voorzitter Lucia Melcherts.

De organisatie wil zich later ook focussen op kartelzaken, schade door datalekken en kwesties rond gebrekkige medische producten.