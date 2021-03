Het Openbaar Ministerie (OM) ziet onvoldoende basis om de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) strafrechtelijk te vervolgen. Er is volgens justitie geen bewijs dat de grootste gaswinner van Nederland opzettelijk strafrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Het OM vindt daarom dat het bedrijf niet strafrechtelijk vervolgd moet worden.

Het OM concludeert na "intensief onderzoek" dat er geen bewijs is dat woningen in Noord-Groningen door de gaswinning dusdanig beschadigd zijn geraakt, dat de bewoners concreet in levensgevaar waren.

Het OM benadrukt wel dat er bij de beoordeling "niets wordt afgedaan aan het concrete leed dat klagers en andere gedupeerden tot op de dag van vandaag ondervinden van de aardbevingen als gevolg van de gaswinning". Ook wil justitie niets afdoen aan "de daarmee gepaard gaande gevoelens van onveiligheid".

De zaak werd begin 2017 aangespannen door de actiegroep Groninger Bodem Beweging en enkele individuen die menen dat de gaswinning tot een levensgevaarlijke situatie heeft geleid. Het gerechtshof oordeelde destijds dat een onderzoek naar de bewijsbaarheid achterwege was gebleven. Het hof gaf het OM de opdracht dat onderzoek te doen, zodat kan worden vastgesteld of de NAM vervolgd moet worden.

Uit dat onderzoek blijkt dat de door gaswinning veroorzaakte aardbevingen tot aanzienlijke schade hebben geleid, maar dat er geen concreet gevaar voor het leven van de bewoners was. Sinds 2017 zijn meerdere woningen versterkt of zijn bewoners uit eigen beweging of op last van de gemeente verhuisd.

Het OM concludeert daarom dat er geen bewijs is voor opzettelijk strafrechtelijk verwijtbaar handelen. Het hof moet nu beslissen of het OM de vervolging kan staken.

Groninger Bodem Beweging noemt de conclusie onbegrijpelijk

De Groninger Bodem Beweging, die al jaren strijdt voor het dichtdraaien van de gaskraan, noemt de conclusie van het OM onbegrijpelijk. "Ik begrijp er helemaal niets van", zegt voorzitter Jelle van der Knoop. "Ongeveer vijftienduizend huizen worden versterkt, omdat de kans te groot is dat bij een zware aardbeving huizen instorten. Als dat geen levensgevaar is, begrijp ik het niet meer."

Toen de gaskraan nog helemaal openstond, werd er volgens de voorzitter rekening gehouden met een beving met een kracht van 5. "Dan was een groot deel van de huizen ingestort."