Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt zijn cijfers over de krimp van de Nederlandse economie in 2020 iets bij. Waar het statistiekbureau oorspronkelijk op een krimp van 3,8 procent rekende, spreekt het nu van een daling van het bruto binnenlands product (bbp) met 3,7 procent. In het vierde kwartaal was het bbp 2,8 procent lager dan in dezelfde periode in 2019.

De krimp van 3,7 procent is even groot als in 2009, vlak na de financiële crisis. Deze keer ligt de coronacrisis aan de basis van de slechte prestaties, vooral door de lagere consumptie door huishoudens. Ook deden bedrijven minder investeringen en verminderde de handel. De overheidsconsumptie steeg wel licht.

In het vierde kwartaal ging de economie 2,8 onderuit ten opzichte van een jaar eerder. In vergelijking met het derde kwartaal was er sprake van een daling van 0,1 procent.

Die beperkte krimp is vooral een gevolg van meer investeringen door bedrijven in het vierde kwartaal. In vergelijking met het derde kwartaal werden er 5.000 nieuwe banen gecreëerd, al waren er wel nog 108.000 banen minder dan in het vierde kwartaal van 2019.

Het CBS maakte op 16 februari, 45 dagen na afloop van het kwartaal, al een eerste berekening van de economische groei. Omdat er telkens meer informatie over de Nederlandse economie beschikbaar komt, maakt het statistiekbureau elk jaar na negentig dagen een nieuwe raming.