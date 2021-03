Nederland boekte in 2020 een begrotingstekort van 34 miljard euro, tegenover een overschot van 14 miljard euro een jaar eerder. Het is de eerste keer in vijf jaar dat ons land meer uitgeeft dan het binnenkrijgt, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

Het begrotingstekort strandt daarmee op 4,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp), de meest gebruikte maatstaf voor de economie van een land. De schuld groeide met 40 miljard euro naar 435 miljard euro. Dat is 54,5 procent van het bbp.

In normale tijden hamert de Europese Commissie erop dat het tekort niet groter mag zijn dan 3 procent van het bbp en dat de schuld onder de 60 procent moet blijven. Nederland heeft dus een groter tekort dan normaal gezien toegestaan zou zijn, maar vanwege de coronacrisis heeft Brussel die regels tijdelijk opgeschort.

De voorbije vijf jaar steeg het begrotingsoverschot jaarlijks, maar vorig jaar viel dat dramatisch terug. De overheid gaf dan ook veel meer uit in 2020. De uitgaven stegen met 44 miljard euro naar 384 miljard euro. Het grootste deel van die stijging, 30 miljard euro, was een gevolg van de verschillende steunpakketten naar aanleiding van de coronacrisis.

De helft van dat bedrag ging naar de NOW-steun die bedrijven kunnen aanvragen om hun loonkosten te kunnen betalen. De andere steunmaatregelen waren onder meer de Tozo-steun voor zelfstandige ondernemers en de TVL-steun voor vaste lasten van bedrijven.

Eerste overheidstekort in vijf jaar tijd

Uitkeringen stegen minder snel

Door die steunmaatregelen verloren minder mensen hun werk en bleef de stijging van de uitkeringslasten beperkt. Die stegen wel met 4 miljard euro, maar dat was vooral het gevolg van hogere AOW-lasten. Bijna een derde van de stijging was het gevolg van hogere uitgaven aan toeslagen, zoals voor zorg of voor kinderen. Bijstandsuitkeringen droegen amper bij aan de stijging.

De inkomsten gingen dan weer flink omlaag, met 4 miljard euro. Dat komt vooral doordat overheidsbedrijven door de coronacrisis minder dividend uitkeerden, waardoor er minder geld in de schatkist terechtkwam. Bovendien is het monsterverlies van Air France-KLM voor bijna 1 miljard euro toegerekend aan de Staat.

Door dat forse overheidstekort en doordat veel bedrijven en particulieren uitstel kregen om hun belastingen te betalen, moest de Staat meer lenen. De schuld kwam uit op 40 miljard euro, of 54,5 procent van het bbp. Dat is bijna 6 procentpunten hoger dan in 2019, maar nog niet de hoogste schuldquote in de laatste twintig jaar. Die werd in 2014 bereikt, toen de schuld 68 procent van het bbp bedroeg.