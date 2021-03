Het is nog altijd niet duidelijk hoelang het gaat duren om het containerschip dat het Suezkanaal blokkeert los te krijgen. Dat zei een woordvoerder van Boskalis, dat via zijn baggerbedrijf Smit Salvage assisteert bij het verhelpen van de opstopping. Wel begint zich een plan van aanpak af te tekenen om de 400 meter lange Ever Given los te trekken.

De Ever Given kwam eerder deze week diagonaal te liggen in het Egyptische kanaal, mogelijk door sterke wind. De zijkanten van het kanaal zijn minder diep dan de vaargeul in het midden, waardoor de voor- en achterkant vast is komen te zitten.

Baggerbedrijf Smit Salvage mikt op een dubbele aanpak. De grond onder de boeg van het schip moet waar mogelijk worden weggegraven. Tegelijkertijd moet brandstof uit het schip worden gepompt om het vaartuig lichter te maken. Donderdag is er al een technische inspectie van de Ever Given geweest.

Een zegsman van Boskalis legt uit dat er nog een aantal onzekerheden zijn. Zo moet nog blijken hoe ver baggerschepen onder het vastgeraakte schip kunnen reiken om grond weg te halen. Ook de bodemsoort onder de Ever Given is nog een groot vraagteken.

"Zand spoelt snel weg, dat zou gunstig zijn. Je kunt het vergelijken met een kuil graven op het strand. Als er dan een golf overheen gaat, spoelt het snel weg. Maar bij kleiachtige grond kun je graven wat je wil, maar de grond ernaast blijft staan", zegt de woordvoerder. "Maar de bodem is zelden een homogene laag. Je kunt niet zeggen: dit hele stuk van een kanaal heeft dit type bodem."

Zoektocht begonnen naar geschikte schepen

Het is ook nog de vraag waar en wanneer het team van Smit Salvage vaartuigen kan vinden voor de klus. Onder andere voor het wegpompen van brandstof zoekt het bedrijf naar een geschikt schip, en dan is het nog de vraag waar die brandstof zolang opgeslagen kan worden. Ook zou het voor het rechttrekken van het containerschip beter zijn om sleepboten met meer vermogen te hebben dan de vaartuigen die nu aan de zuidkant van de Ever Given liggen.

De adviseur van de Egyptische regering voor zeehavens, Mohab Mamish, toonde zich zekerder over de tijd die het nog kost om de blokkade te verhelpen. Tegen persbureau AFP zei hij dat schepen "binnen 48 tot 72 uur weer kunnen varen". "Ik heb ervaring met meerdere reddingsoperaties en als voormalig topman van de Suez Canal Authority ken ik iedere centimeter van het kanaal", zo voegde Mamish daar aan toe.