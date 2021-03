Twee toonaangevende Britse investeringsmaatschappijen, Aviva en Aberdeen Standard, weigeren aandelen te kopen van Deliveroo wanneer het bedrijf eind deze maand naar de beurs gaat. Ze maken zich zorgen over de manier waarop de maaltijdkoerier met zijn werknemers omgaat.

Deliveroo ligt al langer onder vuur voor de status die zijn koeriers krijgen. In Nederland loopt er nog een rechtszaak tegen het bedrijf omdat het zijn werknemers als zzp'ers classificeert. Daardoor krijgen ze minder sociale bescherming en vakbond FNV is het daar niet mee eens.

Het gerechtshof in Amsterdam gaf FNV vorige maand gelijk in de zaak omdat er volgens de rechter geen sprake is van zelfstandige arbeid als er een zeker gezag wordt uitgeoefend en er een vast salaris wordt uitbetaald. Daarom zouden ze een arbeidsovereenkomst moeten krijgen. Deliveroo gaat in beroep tegen die uitspraak.

"Bedrijven kunnen een groot verschil maken in het leven van hun personeel"

Maar ook internationaal klinken er al een tijd bezwaren tegen het personeelsbeleid van Deliveroo. Twee belangrijke investeerders kondigen nu aan niet te willen investeren in het bedrijf, dat 1,2 miljard euro wil ophalen bij zijn beursgang op 31 maart.

David Cumming, de investeringsbaas van Aviva, zei donderdag aan het Britse Radio 4 dat er voor hem een combinatie van investeringsrisico en werkomstandigheden meespeelt. "Deliveroo zegt zelf dat een herwaardering van de koeriers een investeringsrisico is voor het bedrijf", zei hij. "Maar bedrijven zouden een heel groot verschil kunnen maken in het leven van hun personeel als ze hen gegarandeerde uren en een minimumloon gaven. Het wordt steeds belangrijker hoe bedrijven zich gedragen op sociaal vlak."

Volgens de Britse krant The Guardian heeft Aberdeen Standard vergelijkbare problemen met het bedrijf.

Dat twee topinvesteerders nu al publiek aankondigen dat ze geen aandelen zullen kopen, kan de waardering van het bedrijf omlaag halen. Momenteel wordt het bedrijf gewaardeerd op 12 milljard dollar bij de beursgang, maar als nog meer partijen afhaken is het niet meer zeker of dat bedrag kan gehaald worden.