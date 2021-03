Bijna zeven op de tien Nederlanders zegt de adviesmaatregel om zoveel mogelijk thuis te werken na te leven. Van alle Nederlanders houden jongeren onder de 25 jaar zich er het meest aan, terwijl het draagvlak voor de gedragsregel onder die leeftijdsgroep het kleinst is. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM.

Het RIVM voert sinds oktober elke drie weken een onderzoek uit naar het draagvlak en de naleving van verschillende coronamaatregelen, waaronder het advies om thuis te werken waar dat kan. Daaruit blijkt dat de norm de afgelopen maanden op minder steun kan rekenen.

Werd het thuiswerkadvies rond de jaarwisseling door bijna 73 procent nageleefd, ligt dat percentage nu op 67 procent. Ook het draagvlak voor het advies is afgenomen. In december stond 90 procent van de Nederlanders achter de gedragsregel, nu is dat 85 procent. Het advies geldt nu ruim een jaar.

Driekwart van de jongeren werkt thuis

Jongeren onder de 25 jaar houden zich het meest aan het thuiswerken. Drie kwart van de jongeren zegt het advies van de regering op te volgen. Ongeveer een even groot percentage van de jongeren staat daadwerkelijk achter het advies van de regering.

Opvallend is dat de verschillen tussen de naleving en het draagvlak bij Nederlanders ouder dan 25 jaar een stuk groter zijn. Zo heeft de groep tussen de 25 en 40 jaar beduidend meer begrip voor de regel. Alhoewel zo'n 85 procent van de Nederlanders uit die leeftijdsgroep achter het advies staat, houdt maar 65 procent zich eraan.

Bij de leeftijdsgroepen boven veertig jaar kan de maatregel op iets meer begrip en naleving rekenen, maar de verschillen blijven vergelijkbaar.

Draagvlak het breedst in Kennemerland en IJsselland

Ook op regionaal gebied verschillen Nederlanders van elkaar. Zo geeft meer dan drie kwart van de inwoners in de veiligheidsregio's Limburg-Zuid, Zaanstreek-Waterland en de Gooi en Vechtstreek aan dat ze zich aan het thuiswerkadvies van de overheid houden.

In de regio's Kennemerland en IJsselland ligt dat aandeel op 60 procent. Het draagvlak is in die gebieden echter wel groot: bijna negen op de tien inwoners staat daar achter het advies.

Aan het onderzoek van het RIVM deden 5.076 Nederlanders mee.