De Britse band Coldplay investeert in het Nederlandse initiatief The Ocean Cleanup door te betalen voor een zogenoemde Interceptor. Dat is de installatie die The Ocean Cleanup gebruikt om plastic uit rivieren te halen voor het de zee bereikt. De exacte investering wordt niet bekendgemaakt.

De band die bekend is van nummers als Fix You en Viva La Vida sponsort de Interceptor 005, die aan het einde van de lente zou moeten opgeleverd worden. De installatie werd Neon Moon I gedoopt.

"Met de huidige capaciteit kost het zo'n 550.000 euro om één Interceptor te maken, zonder installatie en transport. Het is belangrijk te vermelden dat Coldplay voor meer betaalt dan alleen de productie", zegt een woordvoerder van The Ocean Cleanup aan NU.nl. Een exact bedrag wil de organisatie echter niet noemen.

Het gevaarte wordt gemaakt in de Maleisische fabriek van de Finse kranenproducent Konecranes en zal gebruikt worden om in Maleisië plastic uit de rivieren te halen.

"Stem van Coldplay draag erg ver"

"Als we geen actie ondernemen zwemt er tegen 2050 meer plastic dan vis in de zee", reageert Coldplay in een mededeling. "Daarom is het werk van The Ocean Cleanup zo belangrijk en we zijn dan ook trots dat we de Neon Moon I kunnen sponsoren."

Ook Boyan Slat, de Nederlandse oprichter van The Ocean Cleanup, is blij met de investering. "Ik waardeer het werk van Coldplay al lang. Ze doen geweldige dingen om het milieu te verbeteren en ze staan bekend om hun werk op dat gebied. Hun stem draagt ook erg ver. Ik kijk ernaar uit om te zien wat we samen kunnen bereiken."

The Ocean Cleanup werd opgericht in 2013 door Slat en heeft als doel om de zeeën en rivieren wereldwijd plasticvrij te maken. De organisatie stelt 95 onderzoekers en ingenieurs aan het werk in haar hoofdkwartier in Rotterdam.