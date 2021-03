Containervervoerders A.P. Møller-Maersk en Hapag-Lloyd overwegen hun containerschepen, die normaal gesproken door het Suezkanaal zouden varen, om te leiden via Kaap de Goede Hoop. Doordat een 400 meter lang containerschip overdwars is vastgelopen op de belangrijke vaarroute is een grote opstopping van schepen ontstaan.

A.P. Møller-Maersk, 's werelds grootste containervervoerder, meldt alle alternatieven voor de passage per schip door het Egyptische kanaal te overwegen. Ook Hapag-Lloyd onderzoekt op dit moment of het zin heeft vaartuigen om Afrika heen te laten varen, schrijft het bedrijf in een aparte verklaring. Dat levert een vertraging van ongeveer een week op, laat een woordvoerder van de Duitse rederij weten.

Elf schepen van A.P. Møller-Maersk hebben tot dusver last van de blokkade, waarvan er drie vastzitten in de file van schepen. Het hangt van de duur van de opstopping af of het mondiale distributienetwerk van het concern wordt geraakt door de stremming, meldt het bedrijf. Hapag-Lloyd meldt dat vijf schepen last hebben van de opstopping in het Suezkanaal.

Donderdag werd de poging het schip de Ever Given weer vlot te trekken, hervat. Het is nog onduidelijk hoelang het zal duren om de blokkade te verhelpen. Topman Peter Berdowski van maritiem dienstverlener Boskalis, die helpt bij het loskrijgen van het schip, sloot in actualiteitenprogramma Nieuwsuur niet uit dat dit weken kan gaan duren.