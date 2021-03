94 procent van de Nederlandse fietsenmakers heeft problemen met zijn leveringen. Het gaat om bijvoorbeeld reserveonderdelen, waardoor reparaties langer duren, maar ook hele fietsen die niet op tijd bij de klant terechtkomen.

Brancheorganisatie BOVAG, die de bevraging deed, wijst naar de lockdowns als schuldige. Daardoor moesten fabrieken de deuren sluiten en komt de productie iets trager opnieuw op gang of is die zelfs soms nog niet opnieuw opgestart.

Maar ook het gebrek aan zeecontainers speelt mee in de leveringsproblemen. Nu de wereldhandel weer aan een herstel bezig is, is de vraag naar containers zo groot dat het aanbod niet altijd meer kan volgen. En doordat veel fietsen of onderdelen ervan uit Azië komen, moeten die per containerschip vervoerd worden.

Of de huidige blokkade op het Suezkanaal de problemen nog gaat verergeren, kan een woordvoerder van BOVAG niet bevestigen. "Ik weet niet of dat een route is waar veel fietsen langs passeren", klinkt het.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 35 procent van de autobedrijven met leveringsproblemen kampt. Dat komt ook door de coronacrisis, maar heeft dan weer vooral te maken met het tekort aan chips, waardoor veel productielijnen stilgelegd moeten worden.