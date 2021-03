Het aantal klachten over ongewenste telemarketingtelefoontjes is de afgelopen jaren fors toegenomen. Kreeg de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in 2019 nog 1.231 meldingen binnen over ongewenste belletjes van bedrijven, in 2020 lag dat aantal op zo'n 3.700. Ook dit jaar komen er meer meldingen dan voorheen binnen bij de toezichthouder.

Alleen al in de eerste maanden van dit jaar ontving ACM ruim duizend klachten over ongewenste telemarketing. De toezichthouder krijgt met name veel klachten binnen over belletjes die gaan over de werving van klanten voor de energiemarkt, bevestigt een woordvoerder na eerdere berichtgeving van de NOS.

Waarom consumenten vooral belletjes over de energiemarkt krijgen, is niet duidelijk. "We weten wel dat leveranciers in deze vechtmarkt, waar je alleen klanten kan winnen door die van een ander te laten overstappen, bereid zijn hoge provisies te betalen", aldus de woordvoerder.

Consumenten beklagen zich bij ACM met name over de herhaaldelijke en veelvuldige telefoontjes, terwijl zij in het Bel-me-niet Register staan. Ook is een veelgehoorde klacht dat bedrijven het zogenoemde recht op verzet schenden. Dat recht houdt in dat Nederlanders niet meer gebeld mogen worden door een bedrijf als zij aangeven dat niet te willen.

De woordvoerder ziet het thuiswerken als een mogelijke verklaring voor de toename van het aantal klachten. Daardoor zijn Nederlanders vaker in de gelegenheid om de telefoon op te nemen. Of het aantal telefoontjes ook toeneemt, weet de woordvoerder niet. "Al is telemarketing al jarenlang een bron van consumentenirritatie."

Wet wordt op 1 juli aangepast

De woordvoerder is blij dat op 1 juli de wet wordt aangepast. Hierdoor wordt het voor de toezichthouder makkelijker om te handhaven op ongewenste telefoontjes. Nu kan ACM bedrijven alleen aanspreken op hun belgedrag als er bewijs is dat de consument geen toestemming heeft gegeven voor de telefoontjes. Die bewijslast wordt vanaf juli omgekeerd.

Dan moet de onderneming kunnen aantonen dat er toestemming van de consumenten is verkregen om te mogen bellen, in plaats van dat ACM het tegendeel moet bewijzen. De woordvoerder denkt dat de wetswijziging ervoor zorgt dat het aantal klachten over de telemarketing daalt.