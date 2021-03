De Amerikaanse bouwer van elektrische auto's Tesla installeerde al 6.039 laadpalen, de zogenoemde Superchargers, op 601 locaties in Europa. Nederland telt er 528 op 33 locaties, meldt het bedrijf.

In 2013 installeerde Tesla zijn eerste Europese Supercharger in Noorwegen toen de Model S geïntroduceerd werd in Europa. In 2019 stond dat aantal op 3.711. De afgelopen twee jaar is de groei versneld en donderdag pakt Tesla uit met een nieuwe mijlpaal van 6.039 Superchargers. Er werd volgens het bedrijf al voor meer dan 2,4 miljard kilometer elektriciteit geladen.

Tesla heeft nu Superchargers in 27 Europese landen. De laadpalen zijn de laatste jaren sneller en efficiënter geworden. Het piekvermogen is opgedreven naar 150 kilowatt en de temperatuur van de batterij in de wagen zelf wordt warm genoeg gehouden zodat hij de ideale temperatuur heeft om op te laden. Daardoor wordt de gemiddelde oplaadtijd met 25 procent ingekort, volgens Tesla.

Tesla kwam de voorbije dagen regelmatig in het nieuws. Een week geleden kon NU.nl achterhalen dat het bedrijf zijn assemblage in Tilburg stopzet en daarmee honderden banen op de tocht zet. Woensdag kondigde de autobouwer aan dat het vanaf nu mogelijk is om Tesla's te kopen met bitcoin.