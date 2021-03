Het schip dat vastligt in het Suezkanaal kan voor hogere benzineprijzen en lege schappen zorgen. Dat zeggen economen tegen NU.nl. Omdat zo'n 10 procent van de wereldhandel door het Suezkanaal wordt vervoerd, kan de economie flink ontregeld worden door problemen die daar spelen.

Al twee dagen ligt een van de grootste containerschepen ter wereld overdwars vast in het Suezkanaal. Andere schepen kunnen er niet meer langs. Volgens de topman van het Nederlandse baggerbedrijf Boskalis, dat gaat helpen het schip vlot te trekken, kan het dagen tot weken duren voordat de route weer bevaarbaar is voor andere schepen.

Dat kan grote problemen opleveren voor toelevering van allerlei goederen, zegt Rico Luman, sectoreconoom transport en logistiek bij ING. "Dit is een cruciale route voor de handel tussen China en Europa. Er gaan meer dan 40 containerschepen per dag door dat kanaal. Daarvan is een op de drie volgeladen met containers, de rest zijn bulkschepen en olietankers." Hoewel de schepen theoretisch kunnen omvaren, duurt die route zo'n vijf dagen langer. Rederijen zullen daar niet snel voor kiezen, waardoor nu bijna de hele bevoorrading vanuit China flinke vertraging oploopt.

Lege schappen en duurdere benzine

Als dit voortduurt, zullen de gevolgen daarvan voor consumenten zeker te merken zijn, zegt Luman. "Retailers hebben niet altijd grote voorraden en sommige producten zijn seizoensgevoelig, zoals tuinmeubilair. Dat komt voor een groot deel uit China en het zal lastig worden de schappen te vullen als het schip er lang blijft liggen. Maar ook voor winkels zoals de Action wordt het moeilijk om de bevoorrading op peil te houden."

De kans bestaat daarnaast dat bepaalde producten duurder worden. "Ondernemers moeten misschien hogere inkoopprijzen doorberekenen aan hun klanten", zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom transport en logistiek bij ABN AMRO.

En ook aan de benzinepomp kunnen consumenten het merken dat het Suezkanaal wordt geblokkeerd, als de situatie langer duurt. "Er worden veel olieproducten door het Suezkanaal vervoerd en je zag woensdag al dat de olieprijzen reageerden", zegt Luman. "Het zal even duren totdat we dat ook bij de pomp zien, maar de kans is groot dat de prijzen daar ook zullen stijgen."

Problemen voor ondernemers

Voor consumenten is het vastliggen van het schip dus vervelend, maar voor ondernemers heeft de situatie mogelijk nog grotere gevolgen. Volgens Swart had het Suezkanaal niet op een slechter moment geblokkeerd kunnen worden. "We zien dat ondernemers door de coronacrisis hun voorraad de afgelopen maanden laag hebben gehouden. Maar met name sinds november stijgt de vraag enorm. De industrie komt weer op gang en consumenten, die vaak hun baan gewoon hebben gehouden, kunnen hun geld niet uitgeven aan horeca en vakanties dus kopen nu spullen", zegt Swart.

Het gevolg: grote tekorten. "We zien dat er overal druk op toeleveringsketens ontstaat", zegt Swart. "Er zijn tekorten aan chips in de auto-industrie, er zijn niet genoeg spaanplaten, en piepschuim, hout en printplaatjes zijn niet aan te slepen." Door die tekorten vallen productielijnen stil, en dat probleem kan door het vastliggen van het schip verergerd worden.

Daarnaast zijn de tekorten een extra klap voor producenten en ondernemers. "Door de coronacrisis hebben ze al een zwaar jaar achter de rug, maar door deze tekorten worden hun grondstoffen duurder terwijl ze aan hun klant al een bepaalde prijs hebben beloofd. Dat kost ze geld", zegt Swart.