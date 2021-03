De verzekeraar Achmea ontslaat de komende drie jaar 240 personeelsleden die schadeclaims afhandelen. Dat is zowat de helft van de 486 die er nu werken. Meer digitalisering en flexibilisering liggen aan de basis van de beslissing, zegt een woordvoerder donderdag tegen NU.nl.

Er zijn twee redenen voor de beslissing, zegt Marco Simmers van Achmea. "Enerzijds worden er steeds meer schadeclaims automatisch verwerkt, waardoor we dus minder fysiek personeel nodig hebben, en anderzijds zijn er veel mensen met vaste contracten terwijl wij vaak pieken en dalen hebben. Zo waren er in januari bijna geen afhandelingen, maar was februari een ontzettend drukke maand door de sneeuwschade. Daarom willen we meer met flexibele krachten gaan werken."

Achmea werd opgericht in 1811 in Nederland en is actief in Nederland, Griekenland, Turkije, Slowakije, Canada en Australië. Vorig jaar boekte de verzekeraar een omzet van 20 miljard euro en een bedrijfsresultaat van 630 miljoen euro. Dat is een stijging met 15 procent tegenover 2019. Het beheerd vermogen steeg vorig jaar met 41 procent naar 227 miljard euro.

Achmea is niet de enige die zijn bedrijfsvoering heroverweegt. Ook de bank ING kondigde woensdag aan dat ze meer dan de helft van haar bankkantoren sluit waardoor 440 mensen hun baan verliezen.