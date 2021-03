De Belgische voetbalclub Club Brugge gaat voorlopig toch niet naar de beurs. De landskampioen, waarvoor onder anderen de Nederlanders Ruud Vormer, Noa Lang en Bas Dost uitkomen, openbaarde begin deze maand plannen daarvoor. Nu worden die plannen in ieder geval tijdelijk in de koelkast gezet, meldt de Vlaamse krant De Tijd.

De voetbalclub zou snel naar de beurs willen trekken, maar volgens ingewijden verloopt de operatie stroef. Zo is nog altijd niet bekend hoeveel aangeboden aandelen al een koper hebben gevonden, terwijl het wel gebruikelijk is om dat bekend te maken tijdens de zogenoemde intekenperiode. Die startte vorige week woensdag.

Een ander probleem is dat de aandelen van Club Brugge minder aantrekkelijk blijken dan aanvankelijk gedacht. Volgens waarnemers zou de club in België niet de status hebben als dat het buiten België heeft. Daarnaast zouden de voorwaarden van de aandelen niet gunstig zijn, omdat er bijvoorbeeld geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Het is overigens niet bekend of Club Brugge de beursgang uitstelt of afblaast. Door dit jaar naar de beurs te gaan hoopte de voetbalclub te profiteren van het recente succes. De Bruggelingen werden vorig jaar kampioen en staan nu ook ruim aan kop. Bovendien gaat het ze op financieel vlak ook al tijden voor de wind.

Club Brugge zou de eerste Belgische voetbalclub worden met een beursnotering. In Nederland is Ajax de enige beursgenoteerde voetbalclub. Ajax zag de beurskoers in de afgelopen vijf jaar bijna verdubbelen. In andere landen gingen clubs als Manchester United, Borussia Dortmund, Juventus en Olympique Lyon al naar de beurs.