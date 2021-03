Philips heeft de huishoudelijke tak voor 4,4 miljard euro verkocht aan de Chinese investeerder Hillhouse Capital. Dat meldt het bedrijf donderdag. De transactie wordt naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar afgerond.

Onder de huishoudelijke tak vallen apparaten als het Senseo-koffieaparaat en de airfryer. Van het bedrag dat Hillhouse Capital voor de divisie betaalt, is 3,7 miljard voor de huishoudtak zelf. Daarnaast betaalt het bedrijf ongeveer 700 miljoen euro om de komende 15 jaar de naam Philips te mogen blijven gebruiken.

Philips richt zich steeds meer op persoonlijke verzorging, met producten als scheerapparaten en tandenborstels, verzorging voor moeder en kind, beautyproducten en medische apparatuur.

CEO Frans van Houten is dan ook blij met de verkoop van de huishouddivisie. "Met deze transactie ronden we onze grootste desinvesteringen af", zegt hij. "Vanaf nu kunnen we ons richten op ons leiderschap in gezondheidstechnologie."

Eerder stootte Philips de lichtdvisie al af om zich sterker te kunnen richten op gezondheidstechnologie. In 2016 bracht het bedrijf Philips Lighting naar de beurs, dat nu bekend staat als Signify.