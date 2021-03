Sunweb heeft vijfentwintigduizend aanmeldingen gekregen voor een proefvakantie op Rhodos, meldt het bedrijf donderdag. Belangstellenden konden zich tussen woendagavond en donderdagmiddag en volgens een woordvoerder leidde dat tot "bizarre drukte" op de website van de reisorganisatie.

Sunweb zal eerst een selectie maken op basis van de criteria die het bedrijf heeft meegekregen van de overheid. Daarna zal de reisorganisatie bekijken welke reizigers zich als eersten hebben aangemeld.

"Maar omdat het zo druk was dat een deel van de bezoekers in een wachtrij werd geplaatst - net zoals je bij het kopen van tickets voor festivals ziet - zal een notaris ook nog een kleine groep mensen selecteren die zich in de afgelopen uren pas konden inschrijven", zegt een woordvoerder.

Reizigers mogen resort niet verlaten

Alleen mensen van tussen de achttien en zeventig jaar die niet tot een risicogroep behoren, mogen mee. In totaal vertrekken er op 12 april 189 deelnemers. De vakantiegangers mogen hun resort niet verlaten, maar krijgen verder een normale vakantie-ervaring, zeggen de reisorganisaties. In het vakantiecomplex zijn verder alleen medewerkers en dus geen andere gasten aanwezig.

Het is de bedoeling dat de vakantietrip inzicht biedt in hoe mensen tijdens de coronacrisis veilig en verantwoord op vakantie kunnen. Deelnemers moeten zich vooraf en na afloop op het coronavirus laten testen en moeten op Rhodos de geldende coronamaatregelen in acht nemen.